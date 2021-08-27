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На новый российский авианосец, который находится на стадии проектирования, конструкторы намерены установить электромагнитную катапульту. Она сделает процесс старта палубных истребителей более эффективным и надежным.

О новой катапульте агентству “РИА Новости” рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Он подчеркнул, что разработка этого приспособления будет проводиться одновременно с проектированием авианесущего корабля.

В Соединенных Штатах на всех авианосцах установлены паровые катапульты. Единственная электромагнитная имеется на корабле «Джеральд Форд», являющемся исключением.

В России, напомним, в настоящий момент есть только один авианосец «Адмирал Кузнецов», который находится в ремонте. Палубные истребители с него взлетают через трамплин, установленный на носу. Такой старт требует особой сноровки, поэтому летчики регулярно тренируются на наземных тренажерах, имитирующих палубу авианосца.

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