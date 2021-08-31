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Военнослужащие из РФ проходят отработку противодействия самодельным БПЛА в ходе маневров, проводимых на территории среднеазиатских полигонов.

В этих учениях участвуют подразделения РЭБ и снайперы, а также используются системы противовоздушной обороны и боевые машины. Главная цель заключается в тренировке солдат для защиты стратегических объектов от нападений разведывательных и ударных беспилотников. Данные маневры также пройдут в горной местности.

Для уничтожения дронов военные используют пулеметы, снайперские винтовки, орудия бронетехники и зенитные комплексы. Тренировки были организованы сразу в трех странах: Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. К примеру, на военном объекте Кант было задействовано 300 бойцов. В рамках сценария противник направил к границе дронов-разведчиков. В итоге они были найдены и сбиты военными.

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