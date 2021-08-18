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Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил идею с розыгрышем денежных призов среди людей, сделавших прививки от коронавирусной инфекции. Он отметил, что такой подход уже применялся в нескольких странах, однако помог ли он увеличить количество вакцинированных граждан, неизвестно.

По словам Аграновского, США даже безо всяких розыгрышей платит гражданам по 100 долларов за сделанную прививку. Также в отдельных штатах проводятся розыгрыши дорогостоящих призов. Это вполне можно назвать попыткой стимулировать иммунизацию, однако дает ли она что-нибудь, никто особо не распространяется.

Еще один профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что россиян нужно убедить серьезно относиться к вакцинации. Только тогда они пойдут делать прививки. Деньги и призы этого добиться не помогут и темпы вакцинации точно не увеличат.

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