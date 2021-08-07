Из-за пандемии коронавируса российские каналы были вынуждены на неопределённое время остановить съёмки различных шоу за границей.

Но теперь стало известно, что съёмки некоторых передач возобновляются. Так, телеканал СТС получил право на проведение съёмок и в июле уже завершил работу над новым сезоном шоу «Форт Боярд». На данный момент это единственный проект телеканала, съемки которого осуществляются за рубежом. Работа над ним в 2021 году долгое время была под вопросом.

Отмечается, что для въезда во Францию из-за коронавируса требуется особая причина, и участникам передачи, а также съёмочной команде выслали более ста приглашений. Переговоры с посольством шли с начала марта.

Кроме того, разрешение на съёмку за границей получил телеканал ТНТ для шоу «Звёзды в Африке». Въезд в Южно-Африканскую республику был разрешен ещё в ноябре.

Недавно мы сообщали, что во Франции приняли решение об ужесточении ограничительных мер для граждан. Так, с 1 августа во многих местах начали требовать предъявить сертификат о вакцинации против коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.