Стремительное распространение во Франции коронавируса «Дельта» привело к введению новых ограничительных мер для граждан, не сделавших прививку от Covid-19. О них рассказал глава государства Эммануэль Макрон.

Уже 21 июля текущего года на любое мероприятие с участием более 50 человек можно будет попасть только после предъявления сертификата вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. 1 августа ограничения ужесточаются – подтверждение прививки потребуется также в общественном транспорте, в увеселительных заведениях и предприятиях общественного питания, в больницах и социальных учреждениях.

Президент Франции также заявил, что вакцинация совсем скоро станет обязательной для тех людей, которые ухаживают за пожилыми людьми. Он предложил сделать платными все ПЦР-тесты, которые проводятся без направления врача, что должно, по мнению главы государства, заставить граждан делать выбор в пользу иммунизации.