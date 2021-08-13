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Российские комплексы ПВО напугали Израиль, которые уже несколько дней не рискует обстреливать иранские объекты на территории Сирии. Предполагается, что Армия обороны считает нецелесообразным переводить ракеты, которые перехватываются ЗРПК «Панцирь», а также системами «Тор-М2», и «Бук-М2».

Напомним, что Израиль буквально неделю назад стал чаще обстреливать иранские объекты, называя это возмездием за нападение на израильские коммерческие суда. При этом он полностью игнорировал факт нахождения рядом с этими объектами российских военных баз. Именно поэтому было принято решение задействовать ПВО, чтобы обезопасить военнослужащих РФ.

Последняя атака завершилась для Израиля неудачно – все 10 ракет были перехвачены российскими ЗРК. Поэтому он был вынужден признать превосходство РФ. Впрочем, нельзя исключать, что Тель-Авив разрабатывает новую стратегию боевых действий на территории Сирии и в скором времени возобновит обстрелы.

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