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Европе стоило бы очень внимательно отнестись к новости о поступлении на вооружение российских войск гиперзвуковых ракет «Циркон», пишет турецкое издание Gunes. Это оружие, по мнению авторов, представляет собой серьезную опасность именно для стран европейского континента.

«Цирконы» — это многоцелевые ракеты, которые способны развивать скорость до 9 чисел Маха. Они одинаково успешно могут уничтожать как наземные, так и морские цели. Но главная особенность, на которую просто обязана обратить внимание Европа – это дальность поражения мишеней.

Этот показатель составляет 1000 километров. То есть, под ударом окажутся все страны, расположенные на расстоянии в 620 миль от корабля или подводной лодки с ракетами «Циркон». Причем защититься от них сегодня нет никакой возможности, так как ни одна система ПРО не способна перехватывать боезаряды, мчащиеся на гиперзвуковой скорости.

Все это означает, что в случае начала боевых действий Россия сможет накрыть своим гиперзвуковым оружием всю Европу без каких-либо шансов для последней отразить ракетный удар.

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