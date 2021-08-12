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В текущем году многие россияне отправились на отдых в Абхазию, так как въезд в эту страну для них существенно упрощен. Направление стало невероятно популярным еще и из-за закрытия Турции. Однако востребованность Абхазии еще не означает качественный отдых.

Одна из россиянок, которая побывала на море в Абхазии, рассказала, что страна находится в туристическом коллапсе. Столь огромного потока отдыхающих она точно не ожидала, поэтому туристам пришлось столкнуться с дефицитом продуктов питания в магазинах и мест на пляжах курортов.

Кроме того, в августе Абхазию накрыла волна коронавирусной инфекции, которая поражает по 150 человек ежедневно. Власти страны уже обратились за помощью к России, так как сами не в силах взять вирус под контроль. В Сухуми планируется открытие ковидного госпиталя, так как в больницах свободных коек уже нет.

Россиянка рассказала, что заразилась коронавирусом спустя пару дней после приезда в Абхазию. Ей сразу порекомендовали возвращаться домой, так как шансов на оказание квалифицированной медицинской помощи у нее нет. Женщине пришлось срочно выезжать в Адлер, но и там она столкнулась с массой проблем. В отель ее поселять отказались из-за отсутствия сертификата вакцинации, поэтому с огромным трудом было найдено место в гостевом доме. Кроме того, пришлось потратить несколько дней, чтобы найти клинику и сделать ПЦР-тест.

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