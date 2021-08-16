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Боевики движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) опровергли прогнозы, по которым они должны были захватить Кабул через три месяца. И сделали это 15 августа. Верхушка движения уже объявила, что война в Афганистане завершена, а президент страны покинул ее, отправившись в Таджикистан.

Несмотря на то, что иностранные послы уже весьма активно эвакуируются из Афганистана, российский МИД заявляет, что следовать их примеру пока не собирается. Но подготовку все же проводит, так как не особо верит миролюбивым заявлениям талибов. Кроме того, РФ пока не перебрасывает войска к границам Афганистана в Узбекистане и Таджикистане, но также находится в готовности к этому.

Старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира Петр Топычканов считает, что РФ намеревается сперва посмотреть, насколько новое правительство (независимо от флагов, под которыми оно будет сформировано) сумеет предотвратить вполне возможную гуманитарную катастрофу. Если его появление не спровоцирует рост числа беженцев через границы стран Средней Азии, если ситуация с наркотиками и терроризмом будет держаться под контролем, то РФ и делать ничего не нужно будет.

В противном случае ей придется активизировать сотрудничество и со странами ОДКБ, и с ШОС, чтобы оказывать влияние на ситуацию внутри страны. В любом случае самостоятельно России точно не удастся справиться с этой задачей.

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