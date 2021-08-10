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На портале «Авиа.про» сообщили, что КНР и РФ смогли всего за 24 часа полностью «уничтожить» боевой флот Британии.

Отмечается, что недавно несколько противолодочных самолетов Ту-142 российских ВМС провели имитацию удара по военным кораблям Великобритании, находившимся рядом с границами королевства. Тем временем вооруженные силы Поднебесной осуществили аналогичную «атаку» на авианосную ударную группу британского ВМФ, которая проходила возле китайских рубежей.

В результате, если бы речь шла о настоящем вооруженном столкновении, то Китай и Россия смогли бы нейтрализовать британский Военно-морской флот за одни сутки. Однако эксперты напоминают, что это стало бы возможным лишь при внезапной атаке обеих государств. В ином случае выполнить подобный удар невозможно.

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