В информагентстве РБК, сославшись на опрос, проведенный в приложении «Справочник врача», отметили, что у подавляющего большинства медиков, которые участвуют в вакцинации населения от коронавируса, не хватает времени на выполнение плановой работы.

Примерно 81,4% опрошенных отметили, что им приходится постоянно задерживаться на рабочем месте на 2-3 часа. Около 70% медиков заявили, что они выполняют плановую работу, не связанную с прививочной кампанией. Почти 41% респондентов сообщили, что переработки случаются из-за того, что им нужно все время добавлять сведения о вакцинированных в систему.

Во многих случаях задержки возникают из-за необходимости работы с большим количеством бумажных документов. В медицинских учреждениях также наблюдается острая нехватка персонала. Издание направило соответствующий запрос в Минздрав России. В ведомстве пока никак его не прокомментировали.