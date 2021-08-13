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Пресс-служба украинской разведки сообщила об инциденте в самопровозглашенной ДНР. На официальном сайте ведомства она рассказала о военнослужащем Данииле Цуприке, который после употребления алкогольных напитков начал стрелять по своим.

Разведчики сообщают, что Цуприк сперва затеял словесную перепалку, переросшую в драку. Затем он открыл огонь из автомата и бросил гранату, что привело к гибели семи человек. Трое из них оказались мирными жителями населенных пунктов, расположенных рядом с линией разграничения.

После инцидента Цуприк сбежал и сейчас его активно разыскивает народная полиция. В пресс-службе украинской разведки заявляют, что согласно данным радиоперехвата, военнослужащий продолжает пить, ходит по городу от открывает огонь по всему, что движется.

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