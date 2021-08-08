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Ученые давно бьются над созданием метода наблюдения за перемещением жидкости внутри растений. Раньше следить за этим процессом можно было только после повреждения корней, что существенно искажало общую картину. Однако сейчас проблема решена.

Ученые британского Ноттингемского университета предложили использовать для наблюдений методику оптической микроскопии с применением лазера. Она дает возможность обойтись без повреждения растений и полностью контролировать движение воды.

Для испытаний нового метода ученые понаблюдали за перемещениями жидкости в резуховидке Таля, относящейся к семейству капустных. Оказалось, что в растении имеется сразу две независимых системы, которые распределяют воду. Первая направляет ее к корням, а вторая – в верхнюю часть. Методика, открытая британскими учеными, позволит в будущем анализировать весь процесс возникновения и развития клеток растения.

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