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Системы противовоздушной обороны, разработанные в США, не помогут Киеву устранить угрозу с воздуха, если он решит начать полномасштабный военных конфликт, уверен генерал-лейтенант ВСУ Александр Лузан. Так он прокомментировал заявление вице-премьера Алексея Резникова, который призвал Соединенные Штаты разместить на территории Украины свои комплексы Patriot.

Лузан пояснил, что США на протяжении 30 последних лет воевали исключительно против слабых противников, которых просто забрасывали авиабомбами. Поэтому они не сталкивались с сопротивлением сильной авиации и, соответственно, не нуждались в серьезных комплексах ПВО.

Системы Patriot проигрывают российским С-300, не говоря уже о новейших комплексах С-400 и С-500. Кроме того, их легко обойдут истребители Су-35, для которых американский ЗРК не станет серьезным препятствием. Также «Патриотам» не удастся справиться с баллистическими ракетами, которые Россия обязательно задействует в случае полномасштабной войны.

Внешнеполитическое ведомство России тоже отреагировало на заявление Алексея Резникова, но комментировать его не стало. Представители МИД заявили, что подобные несерьезные высказывания к рассмотрению не принимаются вообще.

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