На учениях Береговых войск ТОФ расчеты комплексы «Бастион» нанесли удар по кораблям условного противника и успешно их уничтожили, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Согласно легенде учений, к которым привлекли более 40 единиц техники и 400 военнослужащих, наблюдатели выявили группировку кораблей «врага», следующих к российским берегам. Мишени, имитирующие суда противника, сразу были взяты на сопровождение, комплексов «Бастион». Расчеты БРК выполнили электронные пуски, в результате которых успешно поразили все цели.

Кроме того, военнослужащие отработали вывод техники с территории войсковой части и марш с переброской БРК в зону проведения маневров. Там расчеты выполнили развертывание комплексов и приступили к отслеживанию ситуации в море. Учения проводились неподалеку от Камчатки.