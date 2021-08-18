читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На крымском полигоне Опук, что неподалеку от Феодосии, пройдут учения с развертыванием 40 береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал». Эти боевые системы будут задействованы в маневрах по отработке противодействия кораблям потенциального противника.

Расчеты комплексов после их развертывания выполнят все необходимые подготовительные действия, после чего произведут стрельбы по морским мишеням. Также военнослужащие с использованием специального оборудования произведут отслеживание надводной обстановки, чтобы подтвердить уничтожение кораблей условного врага.

На следующем этапе расчетам потребуется быстро сменить позицию, чтобы избежать ответного удара противника, пополнить боекомплект, создать несколько ложных позиций, чтобы ввести врага в заблуждение.

Вам может понравиться

Литовкин: Донбасс является “раной на теле России”, которую Запад постоянно “ковыряет”

Донбасс представляет собой кровоточащую рану на теле России, поэтому ни Киеву, ни Североатлантическом альянсу не выгодно прекращать войну в данном регионе. Запад намеревается «ковырять» эту рану еще долго, заявил военный

Кедми объяснил, почему США провалили 20-летнюю подготовку афганской армии

Соединенные Штаты почти триллион долларов вложили в армию, которая сдала Афганистан за месяц, сообщает политолог Яков Кедми. Он объясняет, как так могло получиться. По словам эксперта, Соединенные Штаты просто не

В США не будут устанавливать фенестрона на новый ударно-разведывательный вертолет Bell 360 Invictus

Американские конструкторы намерены использовать в хвостовом обтекателе новейшего вертолета Bell 360 Invictus открытый рулевой винт вместо традиционного импеллера или фенестрона. Это, по их мнению, позволит сделать винтокрылую машину более маневренной,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 августа – переменная облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 18 августа – ясно, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 августа – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 августа – пасмурно, до 19 °C | Королев: погода, 18 августа – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 18 августа – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 18 августа – ясно, до 31 °C |