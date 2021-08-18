На крымском полигоне Опук, что неподалеку от Феодосии, пройдут учения с развертыванием 40 береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал». Эти боевые системы будут задействованы в маневрах по отработке противодействия кораблям потенциального противника.

Расчеты комплексов после их развертывания выполнят все необходимые подготовительные действия, после чего произведут стрельбы по морским мишеням. Также военнослужащие с использованием специального оборудования произведут отслеживание надводной обстановки, чтобы подтвердить уничтожение кораблей условного врага.

На следующем этапе расчетам потребуется быстро сменить позицию, чтобы избежать ответного удара противника, пополнить боекомплект, создать несколько ложных позиций, чтобы ввести врага в заблуждение.