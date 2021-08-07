Турецкое издание Sabah сообщает о госпитализации мэра курортного города Анталья Мухиттина Беджека. Журналисты поясняют, что в настоящий момент о причинах, из за которых глава администрации оказался на больничной койке, пока ничего не известно.

Они также напоминают, что коронавирусной инфекцией Беджек переболел еще в 2020-м году. Тогда течение болезни было довольно сложным, из-за чего мэр провел в медицинском учреждении несколько месяцев. Причем большую часть времени – в отделении интенсивной терапии.

Напомним, что в прошлом году коронавирусная инфекция настигла и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Тогда он сообщил, что несколько раз делал тесты, однако они оказались отрицательными. Диагноз Covid-19 поставили врачи, когда глава администрации оказался в больнице с лихорадкой и стремительно ухудшающимся состоянием.