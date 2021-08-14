Подконтрольные Смольному телеграм-каналы активно тиражируют информацию о том, что радиоведущая «Русского Радио» Алла Довлатова опровергла участие в предвыборной кампании Татьяны Булановой, которой отказали в регистрации кандидатом в ЗакС от партии «Родина». При этом, как сообщает ТГ-канал «Мюсли Лаврова», радиоведущая не участвовала в кампании певицы, а просто высказалась в поддержку Булановой, охарактеризовав ее с положительной стороны.

Предвыборная кампания в Северной столице сопровождается махинациями с подписями, необоснованными отказами в регистрации кандидатам и другими скандалами. Губернатор города Александр Беглов пытается отстраниться от происходящего.

Довлатова назвала Буланову принципиальным и глубоко порядочным человеком. Вероятно, имя радиоведущей использовали политтехнологи команды Беглова, заинтересованного в дискредитации партии «Родина».

На этом фоне примечательно заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой, ответившей на обращение Булановой, которая попросила разобраться в творящемся в Петербурге политическом беспределе. Памфилова сказала, что исключает неосведомленность Беглова о текущей обстановке. Пресса неоднократно писала, что многочисленные нарушения и атаки на неугодных Смольному кандидатов осуществляются при «молчаливом согласии» градоначальника.