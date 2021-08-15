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Джентльменское соглашение, заключенное между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху еще в 2015 году, пока не отменено и продолжает действовать, сообщает в беседе с изданием “Свободная пресса” аналитик Александр Ситников. Он также отмечает, что если Израиль продолжит действовать в Сирии так же нагло, то вполне может получить «ответку» от России.

О ситуации в арабской республике со своей колокольни рассказали израильские СМИ. Они отметили, что Иран стал союзником России и Китая и именно поэтому президент РФ Владимир Путин «разорвал» соглашение, позволяющее Израилю бомбить иранские объекты в Сирии.

Одновременно с этим, пишут журналисты, РФ предприняла меры для уничтожения ракет SPIKE-1000, которые были направлены на Сирию. Мало того, Тель-Авив считает, что Москва сделала это с согласия Соединенных Штатов. Путин, по их мнению, договорился с Байденом о подобных действиях еще на встрече в Женеве.

Ряд политологов счет последнюю версию вполне достойной рассмотрения. Они отмечают, что Соединенные Штаты намереваются «отобрать» у Израиля Голанские высоты. Для этого им достаточно лишь отозвать свое признание суверенитета Тель-Авива над этими сирийскими территориями. Вполне вероятно, что США просто не хотят провалиться в Сирии так же, как и в Афганистане. Но если там они проиграли из-за собственных амбиций, то в САР причиной разгрома могут быть слишком уж настойчивые претензии Израиля.

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