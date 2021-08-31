Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алексей Пушков, член российского Совфеда, сравнил вывод американских войск из Афганистана с уходом США из Вьетнама в прошлом столетии.

На своей страничке в «Твиттере» российский политик отметил, что когда американские власти вывели свои вооруженные силы с вьетнамских территорий, в США возник «вьетнамский синдром», который поразил все американское общество. Теперь же у них формируется «афганский синдром».

Сенатор отметил, что его основная особенность заключается в пропаже веры в непобедимую армию страны и правильности ее действий. Это наблюдается как в самих Соединенных Штатах, так и в других странах. В СМИ напоминают, что в ночь на 31 августа из Афганистана вылетел последний рейс с американскими военнослужащими. В результате завершилась 20-летняя миссия американцев в этой ближневосточной республике.

Вам может понравиться

Талибы заявили, что студентки и студенты будут учиться раздельно в Афганистане

На канале Tolo News, сославшись на Абдулу Баки Хаккани, и. о. главы Минобразования Афганистана, выбранного «Талибаном» (террористическая группировка, запрещенная в РФ), отметили, что девушки в стране не будут учиться вместе

В Польше рассказали о “самом главном” страхе России

Автор польского издания Gazeta Polska Codziennie Ежи Любах назвал «самый главный страх» России. По мнению публициста, больше всего Россия опасается того, что Украина и Польша слишком сильно сблизятся и укрепят
  • Анна
  • 31.08.2021
  • читать 1 минуту

Украинские политики написали письмо Байдену с призывом остановить «Северный поток – 2»

Действующие и бывшие политики из Украины опубликовали открытое письмо, адресованное Джо Байдену, лидеру США, и призывающее не допустить запуск «Северного потока – 2». В документе напоминают, что американский президент дал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | город Мытищи: погода, 31 августа – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 августа – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 августа – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 31 августа – переменная облачность, до 29 °C | Подольск: погода, 31 августа – облачно с прояснениями, до 26 °C | Армавир: погода, 31 августа – переменная облачность, до 25 °C |