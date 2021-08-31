Алексей Пушков, член российского Совфеда, сравнил вывод американских войск из Афганистана с уходом США из Вьетнама в прошлом столетии.

На своей страничке в «Твиттере» российский политик отметил, что когда американские власти вывели свои вооруженные силы с вьетнамских территорий, в США возник «вьетнамский синдром», который поразил все американское общество. Теперь же у них формируется «афганский синдром».

Сенатор отметил, что его основная особенность заключается в пропаже веры в непобедимую армию страны и правильности ее действий. Это наблюдается как в самих Соединенных Штатах, так и в других странах. В СМИ напоминают, что в ночь на 31 августа из Афганистана вылетел последний рейс с американскими военнослужащими. В результате завершилась 20-летняя миссия американцев в этой ближневосточной республике.