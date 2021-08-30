Вывод войск США из Афганистана привел к серьезной критике американского президента Джо Байдена. Сейчас на нем отыгрываются даже те европейские государства, которые в целом лояльно относятся и к Соединенным Штатам и к их лидеру. Одновременно с этим Европа надеется, что Вашингтон все же останется главенствующим государством.

Эксперты отмечают, что европейские страны уже не способны существовать без хозяина из-за океана. Но США уже не те, что были раньше. По словам французского дипломата Жерара Аро, «империя устала и легионы разошлись по домам».

Российский политолог Владимир Корнилов уверен, что так просто Соединенным Штатам отделаться не удастся. Он напомнил, что «уставшие империи» быстро превращаются в ничто, поэтому судьба США сейчас находится под большим вопросом. Как и судьба Европы, которая уже сейчас может начинать искать нового хозяина.

Корнилов также заявил, что хуже всего придется тем, кто возлагал на Вашингтон наибольшие надежды. Ведь Байден уже упоминал о возможном выводе своих войск из Сирии и Ирака. Кроме того, не стоит ждать поддержки от Соединенных Штатов и Украине.