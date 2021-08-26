Стало известно о планах Минтруда по корректировке правил начисления соцвыплат детям от трех до семи лет, одиноким родителям и женщинам, которые встали на учет на ранних этапах беременности. Известный экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался по поводу социальной политики государства.
По мнению спортсмена, поддержка семей и расширение возможностей для подрастающего поколения должны стать важнейшими статьями расходов бюджета государства.
«Счастливые и здоровые дети – это будущее нашей нации. Помощь им – прямое вложение в развитие страны», – считает Булыкин.
Экс-футболист отметил, что мер государственной поддержки детства не хватает. Он перечислил существующие проблемы:
«Много проблем с предоставлением участков многодетным семьям. Детско-юношеский спорт финансируется по остаточному принципу, большинство секций выживают только за счет родителей. Также в стране существуют приюты для неблагополучных детей, вообще не получающие средств из бюджета! При этом социальная политика в отношении детей является основой здорового и стабильного государства».