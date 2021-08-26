Стало известно о планах Минтруда по корректировке правил начисления соцвыплат детям от трех до семи лет, одиноким родителям и женщинам, которые встали на учет на ранних этапах беременности. Известный экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался по поводу социальной политики государства.

По мнению спортсмена, поддержка семей и расширение возможностей для подрастающего поколения должны стать важнейшими статьями расходов бюджета государства.

«Счастливые и здоровые дети – это будущее нашей нации. Помощь им – прямое вложение в развитие страны», – считает Булыкин.

Экс-футболист отметил, что мер государственной поддержки детства не хватает. Он перечислил существующие проблемы: