читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал сообщение о том, что за его советником Мартином Нейедлы следят сотрудники Службы безопасности и информации. Он заявил, что тоже находится «под колпаком контрразведки».

«Речь не идет только о Нейедлы, СБИ прослушивает и президента республики», – заявил Земан на интернет-телеканале издания Blesk.

Кроме того, чешский лидер заявил, что слежка за ним ведется уже несколько лет подряд.

Он рассказал, что еще несколько лет назад СБИ начала прослушивать всех сотрудников Земана через мобильные телефоны. Он сообщил об этом премьер-министру Андрею Бабишу, который пообещал повлиять на руководство контрразведки. Однако обещания своего не выполнил, так как прослушивание продолжается до сих пор.

Вам может понравиться

В Австрии был выявлен случай заражения штаммом коронавируса “лямбда”

В Австрии был выявлен первый и пока единственный случай заражения штаммом коронавируса «лямбда». Как сообщается, этот штамм специалисты обнаружили в прошлом году в Перу. После этого штамм разошёлся, согласно информации
  • Анна
  • 20.08.2021
  • читать 1 минуту

Сатановский высмеял США, способные победить разве что Сан-Марино, Монако или Тувалу

Позорное бегство США из Афганистана сильно ударило по их репутации на международной арене. Чтобы восстановить реноме мирового лидера, Вашингтону придется срочно придумать и провести маленькую, быструю и победоносную войну, уверен

Лавров рассказал об установлении контактов с экс-президентом Афганистана

Российский МИД поддерживает контакт с экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем, а также с Абдуллой Абдуллой, который возглавляет Совет национального согласия, пишет издание «Газета. Ru» со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Сергея
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 августа – небольшой дождь, до 17 °C | город Мытищи: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 августа – небольшая облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 августа – пасмурно, до 21 °C | Королев: погода, 22 августа – ясно, до 29 °C | Подольск: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 22 августа – небольшой дождь, до 25 °C |