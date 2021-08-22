Президент Чехии Милош Земан прокомментировал сообщение о том, что за его советником Мартином Нейедлы следят сотрудники Службы безопасности и информации. Он заявил, что тоже находится «под колпаком контрразведки».

«Речь не идет только о Нейедлы, СБИ прослушивает и президента республики», – заявил Земан на интернет-телеканале издания Blesk.

Кроме того, чешский лидер заявил, что слежка за ним ведется уже несколько лет подряд.

Он рассказал, что еще несколько лет назад СБИ начала прослушивать всех сотрудников Земана через мобильные телефоны. Он сообщил об этом премьер-министру Андрею Бабишу, который пообещал повлиять на руководство контрразведки. Однако обещания своего не выполнил, так как прослушивание продолжается до сих пор.