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За вывод коалиции Североатлантического альянса из Афганистана несут ответственность два американских президента – Дональд Трамп и Джо Байден, заявил президент Чехии Милош Земан.

На интернет-канале издания Blesk чешский лидер пояснил, что ни Трамп, ни Байден не сумели проявить отвагу и сохранить присутствие войск НАТО в Афганистане. Остальные страны не имели ничего против, чтобы остаться в стране, однако США приняли решение за всех, поэтому именно они ответственны за события в Кабуле.

Земан также высказал мнение, что НАТО превратился в «сервисную организацию» Соединенных Штатов и действует исключительно по их указке. Между тем, цели «Талибана» (радикальное движение, запрещенное в России) не ограничиваются Афганистаном. Боевики намереваются захватить весь мир, поэтому США будут нести ответственность за все террористические атаки, которые талибы будут проводить с территории своей страны.

Кроме того, Земан заявил, что НАТО нужно срочно реформировать. Врагом для Альянса является не Россия, а террористы, с которыми нужно эффективно бороться. Вместо этого блок «бряцает оружием» в Прибалтике, хотя его руководство прекрасно знает, что подобными действиями напугать РФ невозможно.

Президент Чехии предложил пересмотреть и систему финансирования Альянса. По его мнению, страны-участницы должны платить деньги только в том случае, если НАТО проводит полезные и нужные операции, имеющие смысл. Именно такую он организовал на территории Афганистана. Финансировать же бессмысленное «бряцание оружием», чтобы напугать РФ, просто глупо.

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