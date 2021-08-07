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Североатлантический альянс и Грузия все еще вынашивают планы вторжения в Южную Осетию и Абхазию. Это подтверждается учениями, которые НАТО недавно проводил в Черном море у грузинского побережья.

«Хотел бы акцентировать внимание на недавних учениях в Черном море. Это говорит о том, что сценарий военного решения вопроса Южной Осетии и Абхазии с политической повестки дня блока НАТО и Грузии не сошел, и мы тоже будем делать соответствующие выводы», – заявил абхазский лидер Аслан Бжания на встрече с коллегой из Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

Президент Южной Осетии в свою очередь сообщил, что республика полностью полагается на Россию в вопросах безопасности. Он отметил, что РФ является стратегическим партнером государства и гарантирует отсутствие неожиданностей с грузинской стороны.

Напомним, что представители сразу 7 государств на заседании Совбеза ООН призвали РФ отозвать свое признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Однако первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский ответил, что подобные призывы – это всего лишь фантомные боли. Так как независимость республик давно стала реальностью.

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