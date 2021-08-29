Глава правительства Японии Есихидэ Суга отклонил приглашение принять участие в Восточном экономическом форуме. В качестве официальной причины он назвал пандемию коронавирусной инфекции. Которая, пишет издание «Спутник», совершенно не мешает ему проводить сперва обычные ОИ, а теперь еще и Паралимпиаду в Токио.

По мнению эксперта, японскому премьеру не понравилась дата проведения ВЭФ – 3 сентября. И дело тут совсем не в песне Михаила Шуфутинского, а в исторических параллелях. Ведь второго сентября Япония подписала капитуляцию. Перед очередными выборами главы правящей партии подобные совпадения Суге совершенно не нужны.

В Японии считают, что проблема кроется совсем не в совпадениях и параллелях, а в банальном страхе перед Соединенными Штатами. Премьер просто опасается, что после участия в ВЭФ Вашингтон сделает ему серьезную выволочку. Поэтому предпочитает оставаться дома, оставив свое место на форуме во Владивостоке пустым.