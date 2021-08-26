В самопровозглашенной ДНР заявляют об обострении ситуации на линии разграничения. Представитель республики Алексей Никаноров рассказал, что из-за участившихся атак со стороны ВСУ практически ежедневно увеличивается количество погибших, а также число разрушенных домов и объектов инфраструктуры населенных пунктов.

По его словам, украинская сторона лишь имитирует координационную работу, поэтому ее механизмы совершенно не работают. Их пытаются запустить уже больше года, но Киев делает все возможное, чтобы этого избежать. Хотя на словах является самым верным сторонником режима прекращения огня.

С 20 июля текущего года, рассказал Никаноров, Киев атаковал республики 130 раз. Причем 53 раза – с использованием запрещенного тяжелого вооружения. Украина совершает военные преступления в результате которых погиб один мирный житель, а еще один получил серьезные ранения.