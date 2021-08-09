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Представители украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» высказались из-за недавнего скандала на Украине, связанного с фотографией олимпийской спортсменки Ярославы Магучих.

Как сообщается, недавно на Украине произошёл скандал из-за легкоатлетки Ярославы Магучих, которая сфотографировалась вместе со своей российской коллегой Марией Ласицкене. Многие пользователи Украины осудили свою спортсменку.

Согласно заявлению пресс-службы партии, данный инцидент указывает на то, что главной линией государственной политики является ксенофобия и русофобия, а также крайняя политизация всех направлений общественной жизни. К ним относятся также спорт и культура. По словам представителей партии, целью таких действий является уничтожения своего народа.

Недавно травлю Магучих прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, люди, устроившие травлю, являются врагами украинского государства.

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  • Анна
  • 07.08.2021
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