Матеуш Моравецкий, глава польского кабмина, отметил, что в правительстве страны предлагают ввести режим ЧС на польско-белорусской границе из-за возможности увеличения потока нелегальных мигрантов.

Согласно его заявлению, министры уже обратились к польскому лидеру из-за возникновения напряженной обстановки на границе между Польшей и Белоруссией. Указывается, что режим чрезвычайного положения может затронуть более 150 поселений в Люблинском и Подляском воеводствах. В них запретят проводить развлекательные и массовые мероприятия.

Проблемы с мигрантами на границах Европейского союза возникли в конце весны. Большое количество нелегалов начали пытаться проникнуть в Польшу и Литву, ища убежище в странах Европы. В произошедшем Запад винит Белоруссию, считая, что ее туроператор «Центркурорт» занимается переправкой беженцев из ближневосточных стран.