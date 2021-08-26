Единственной проблемой российской дипмиссии в Афганистане являются увядшие цветы, которые в суете из-за эвакуации граждан забыли полить. Во всем остальном никаких сложностей у сотрудников посольства не возникает.

Ситуацию в дипмиссии описал посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. Он отметил, что все последние дни посольство работало над отправкой домой российских граждан. Также оно обсуждало связанные с эвакуацией вопросы с талибами (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организацией.

Напомним, что эвакуация сейчас занимает мысли Соединенных Штатов и Великобритании. Они пытаются вывезти как можно больше своих граждан до 31 августа. Представители «Талибана» заявили, что после этой даты аэропорт будет полностью перекрыть и вылететь из страны никто не сможет.