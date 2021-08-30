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В Соединенных Штатах стартовали ходовые испытания эсминца-невидимки Lyndon B. Johnson, который является последним кораблем проекта Zumwalt. Этот корабль постарались сделать совершенно незаметным для радаров и других современных средств обнаружения.

Именно для этой цели эсминец получил совершенно необычную форму – его плоские борта и нос, скошенный в небо, не позволяют сразу догадаться, что это корабль. Кроме того, для изготовления надстройки в виде пирамиды конструкторы использовали пробковое дерево. Его выкрасили специальным ферритовым составом, который должен поглощать радиоволны.

Вполне вероятно, что с малозаметностью Zumwalt у США что-то действительно получилось. Однако предшественники нового корабля так и не сумели доказать свою полезность американским ВМС.

Так, головной эсминец DDG 1000 испытал целый ряд проблем сперва с двигателями, а затем и с гребными валами. В 2016 году он даже потерял ход и протаранил стену Панамского канала.

Не получилось у конструкторов и вооружить эсминцы серии знаменитым рельсотроном, так как после 16 лет разработки и многомиллионных инвестиций проект закрыли. Вместо него на Zumwalt установили 155-миллиметровую пушку, которую тоже сделали малозаметной благодаря специальному кожуху. Однако ракеты для этого орудия оказались слишком уж дорогими.

В настоящий момент строительство эсминцев решено приостановить и ограничиться лишь тремя кораблями. Что именно с ними сделают США, пока неизвестно.

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