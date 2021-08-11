Лидер партии «Родина» и депутат Госдумы Алексей Журавлев поздравил Максима Шугалея с успешным прохождением процедуры регистрации на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Журавлев отметил, что территориальная комиссия приняла положительнее решение благодаря контролю со стороны комиссии, направленной московским ЦИК для наблюдения за процедурой выборов. Депутат подчеркнул, что действия отправленных Эллой Памфиловой сотрудников исключили манипуляции петербургских чиновников с подписями.

«Сейчас речь идет не о готовности кандидата Шугалея», подчеркнул он, а о попытках петербургских чиновников противодействовать законному проведению выборов. Журавлев поздравив Максима Шугалея с успешной регистрацией, отметив, что «Родина» не сдается.

Алексей Журавлев напомнил, что еще одного кандидата от его партии Татьяну Буланову сняли с выборов еще до приезда комиссии ЦИК. Территориальный избирком посчитал, что в предоставленных Булановой подписях был слишком высок процент брака.

Председатель партии отметил, что в подписях Булановой они абсолютно уверены. Журавлев пообещал бороться за ее право выйти на выборы.