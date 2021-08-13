Натовские корабли в последнее время все чаще сталкиваются в море с проблемой неправильного определения координат. Американский эксперт Кайл Мизоками считает, что виновата в этом Россия, которая применяет против ВМС США технологию GPS-спуфинга.

Автор публикации рассказал, что на всех военных кораблях США, водоизмещение которых превышает 300 тонн, устанавливаются датчики, которые дают возможность легко определять координаты, а также направление и скорость движения судов вероятного противника. Данные, получаемые с датчиков, отправляются в штаб управления для хранения и анализа.

Но в последнее время оборудование стало то и дело давать сбои. К примеру, во время пребывания британского авианосца «Королева Елизавета» в акватории Ирландского моря датчик показывал, что корабль находится совсем в другом районе.

По мнению Мизоками, это «проделки России», которая имеет в своем распоряжении оборудование для GPS-спуфинга. Благодаря ему она подменяет координаты, что и приводит к попаданию в систему AIS недостоверных данных. Эксперт считает, что экипажи натовских кораблей, а также командование флотов должно учитывать, что некоторые страны Альянса находятся в непосредственной близости от РФ.