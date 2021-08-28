Совсем недавно Минобороны США объявило поиск подрядчиков на разработку новых экранопланов, которые в отдельных случаях станут эффективной заменой транспортных самолетов. Они смогут осуществлять переброску десантников и техники через моря и океаны, причем делать это гораздо быстрее, чем корабли.

При этом военное ведомство фактически скопировало идею «Каспийского монстра» – советского экраноплана «Лунь», который обладал способностью перевозить до 100 тонн самых различных грузов.

Это изобретение советских конструкторов перемещалось со скоростью до 550 километров в час и могло преодолеть более полутора тысяч километров. Несмотря на впечатляющие характеристики, экраноплан так и не поступил на вооружение армии СССР. Считается, что он был разработан слишком поздно и после развала Союза идею просто забросили. Но авторы издания Popular Mechanics, перевод публикации которого представил портал «ПолитРоссия», называют еще одну причину.

По их мнению, летательный аппарат, который перемещался над поверхностью воды, в случае контакта с ней или потери подъемной силы вполне мог рухнуть вниз. Учитывая высокую скорость, удар был бы настолько силен, что от экраноплана ничего не осталось бы.

Реинкарнация «Луня», задуманная американцами, предусматривает подобные риски. Согласно требованиям, экраноплан для ВС США должен лететь на безопасной высоте над водой, чтобы исключить столкновение с ней.