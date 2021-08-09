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Пользователи «ВКонтакте» и Instagram запустили в поддержку кандидата в депутаты от партии «Родина» Татьяны Булановой хештеги #затаню и #булановунесломить. Общественный резонанс спровоцировало видеообращение певицы к главе Центризбиркома Элле Памфиловой.

Буланова рассказала о произволе самоуправстве чиновников, которые намеренно саботируют предвыборную кампанию «Родины». В связи с этим она попросила ЦИК прислать в Северную столицу комиссию для контроля за соблюдением закона.

«Таня, держись! Правда за тобой! Вся Москва скрестила пальцы за тебя, так что впереди ждёт только хорошее!» – пишут ей интернет-пользователи.

Кто-то поддержал певицу, поделившись в соцсетях своими любимыми песнями Булановой. Среди них были такие хиты, как «Ясный мой свет», «Не плачь», «Мама» и «Мой ненаглядный».

Россияне надеются, что кандидат в депутаты Госдумы и петербургского Заксобрания продолжит бороться до конца. Они отметили желание артистки работать на благо народа, поэтому уверены в её успехе на выборах.

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