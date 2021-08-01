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Польское военное ведомство намерено модернизировать флот. Для достижения этой цели оно уже заказало постройку трех новых фрегатов по программе Miecznik, реализацию которой осуществляют судоверфи страны.

Соответствующий контракт уже подписан министром обороны Мариушем Блащаком. Информация об этом появилась в социальной сети Facebook на официальной странице польского флота.

О кораблях в настоящий момент ничего не известно. Однако ранее сообщалось, что три «Мечника» будут превосходить по техническим характеристикам и боевым возможностям весь действующий флот Польши.

Сроки строительства, а также параметры боевых кораблей пока не раскрываются, вся информация держится в строжайшей тайне. Контракт на постройку заключен в рамках программы по модернизации флота и увеличению его огневой мощи.

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