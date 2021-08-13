Вице-спикер польского Сената Богдан Борусевич «сильно удивился», что его не пустили в Россию. Он намеревался попасть «на похороны своего друга и друга Польши», однако узнал, что въезд в РФ для него запрещен еще 6 лет назад.

Своим удивлением Борусевич насмешил польских читателей, которые прокомментировали инцидент на сайте издания Interia.

«Бедный Борусевич, парламентарий, а не знает, какими бывают последствия санкций в отношении российских дипломатов. Не проинструктировали беднягу», – написал пользователь Miki.

«Продолжайте оплевывать Россию, и сюрпризов будет больше»,- поддержал его Waldek.

Читатель mefis58 заметил, что Борусевич придерживается антироссийской позиции, но почему-то удивляется, что его не хотят пускать на территорию РФ.

«Не смешите меня, это была резонансная тема: когда ввели санкции в отношении русских, те сделали то же самое и обнародовали список персон нон грата. Если даже я это помню, почему удивляется человек, которого это напрямую касалось? Глупость», — возмущенно написал ~Mk, который счел удивление Борусевича слишком уж наигранным.

Его поддержали и другие пользователи, которые заявили, что даже простые граждане знают о санкциях и запретах на въезд в РФ.