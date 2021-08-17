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Читатели польского издания Wirtualna Polska в комментариях под статьей об обострении обстановки в Афганистане, назвали вывод вооруженных сил США и Североатлантического альянса позором.

Автор материала Михаил Гозиор, отметил, что в кадры, которые поступают с территории этой ближневосточной страны, очень трудно поверить, как и в «унижение армии США». Он добавил, что Польша уже совсем скоро столкнется с последствиями данных решений на своих государственных границах.

Один из пользователей заявил, что НАТО и Соединенные Штаты позорно покинули Афганистан, где погибли тысячи их военнослужащих. Еще один комментатор добавил, что при возникновении масштабного военного конфликта Варшава сможет рассчитывать лишь на себя, так как история часто повторяется.

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