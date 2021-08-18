Польша решила окончательно перессориться со всем миром и приняла сразу два скандальных законопроекта. Первый, который вызвал возмущения Израиля, относится к реституции, а второй – замахивается ни много, ни мало, на бизнес-интересы Соединенных Штатов.

Политолог Владимир Корнилов поясняет, что законопроект, называемый lex TVN, авторы считают защитой от России и Китая. Он предполагает, что компании из стран, не являющихся резидентами ЕС, не могут владеть в Польше какими-либо телерадиовещательными активами.

Законопроект был жестко раскритикован, но его все же приняли. Многочисленные критики совершенно обоснованно заявляли, что России и Китаю польские телеканалы с радиостанциями и даром не нужны. А вот компания Discovery, владеющая подобными активами, представляет Соединенные Штаты, которые остались чуть ли не единственным союзником Варшавы.

В Discovery на принятие законопроекта отреагировали мгновенно и жестко. В суд моментально отправился иск, в котором помимо всего прочего говорится и об «агрессивной защите» своих интересов.

Мировые СМИ называют принятие законопроекта пирровой победой Качиньского. Он добился того, что телеканал TVN не будет принадлежать американской компании. Однако сам он никуда не денется и сможет продолжить работу, так как является резидентом ЕС. Бессмысленная борьба с оппозиционным СМИ поссорила польские власти с США, которые уже высказали обеспокоенностью по поводу слишком уж вольного обращения со свободой слова.