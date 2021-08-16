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Польша меняет старые советские танки Т-72 и собственные ПТ-91 на американские «Абрамсы», которые существенно повысят боеготовность ее Сухопутных войск, пишет автор американского издания The National Interest Марк Эпископос. Его публикацию в эксклюзивном переводе представляет портал Discover 24. Эксперт напоминает, что глава Минобороны страны Мариуш Блащак уже подтвердил приобретение первой партии в 50 боевых машин. Это удовольствие обойдется Польше в 6 миллиардов долларов и будет включать в себя обучение танкистов и создание инфраструктуры для «Абрамсов». Вполне выгодное предложение, если учитывать, что Варшава намеревается использовать танки для сдерживания России.

«Конечно, это ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся с точки зрения международной безопасности. Наша задача сдержать потенциального агрессора. При этом все хорошо знают, где этот агрессор находится », – заявил Блащак, явно имея в виду Россию.

Он не только указал потенциального «агрессора», но еще и сообщил о танках, для противодействия которым покупаются тяжелые «Абрамсы». Речь идет о российских Т-14 «Армата», являющиеся самыми современными боевыми машинами в мире.

Блащак также расхвалил последнюю модернизацию M1 Abrams, напомнив, что она получила новейшую систему целеуказания, современный комплекс радиоэлектронной борьбы и оборудование для связи, дополнительный двигатель, существенно повышающий эффективность танка на поле боя.

Эксперт пишет, что несмотря на все эти улучшения американские танки вряд ли помогут Польше выиграть у России. Он вспоминает зимние штабные учения, в которые Варшава включила системы залпового огня HIMARS, ЗРК «Патриот» и другое американское вооружение, которого у нее на тот момент и близко не было. Но результаты оказались плачевными – российские войска, которые на этот раз были лишь виртуальными противниками, одержали оглушительную победу буквально на 5 день учебной войны.

Сейчас польские военные заявляют, что танки «Абрамс» в штабных маневрах участия не принимали. По мнению Эпископоса, они вряд ли много бы изменили в полученных результатах. Но то, что они усилят Сухопутные войска и хотя бы немного повысят шансы Варшавы на более длительное сдерживание РФ – это факт.

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