Валерий Киселев, бывший боец «Вымпела» и полковник ФСБ в запасе, в рамках беседы с журналистами поведал о тайниках оружия СССР, которые использовали пророссийские группировки в Афганистане.

Согласно его словам, прежде чем вывести советские войска из этой ближневосточной страны, командование приказало закопать оружие «для наших друзей», оставшихся там. Впоследствии они успешно использовали обнаруженные арсеналы в течение нескольких лет. Киселев отметил, что после ухода Соединенных Штатов из Афганистана в нем крайне быстро ухудшилась ситуация. Однако пока что сложно сказать, из-за чего именно так случилось.

В СМИ напоминают, что боевики «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) смогли захватить Кабул. Правительство, ранее поддерживаемое США, капитулировало, а войска сдались террористам без боя.