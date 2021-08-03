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Политолог и декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что Украина и Запад намереваются заставить Россию отправить свои вооружённые силы в ДНР и ЛНР.

Он отмечает, что такое развитие событий является мечтой как на Украине, так и во многих западных странах. Причина этому проста – если российские войска зайдут в ДНР и ЛНР, это снимает множество проблем, так как в этой ситуации можно обвинить Россию в агрессии.

Впрочем, эксперт отметил, что Россия не собирается начинать боевые действия на Донбассе. Кроме того, ни Донецк, ни Луганск также не стремятся к возобновлению конфликта. В итоге, по его мнению, причиной для столкновений могут быть действия ВСУ, случайные или намеренные, либо провокации извне.

Ранее мы сообщали о том, что ВСУ изменили свою тактику на Донбассе. Из-за этого силы ДНР начали нести большие потери.

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