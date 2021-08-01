В последнее время ВСУ начали применять против сил ДНР новую тактику, из-за чего последние несут серьёзные потери. Об этом сообщает портал avia.pro.

Количество столкновений за последние две недели заметно выросло. Согласно имеющейся информации, силы ДНР за последние два дня потеряли как минимум 8 военнослужащих. По некоторой информации, число жертв составляет 12 человек. Также многие военные получили ранения различной степени тяжести.

Новая тактика ВСУ, как отмечается, заключается в проведении атаки средствами артиллерии на больших расстояниях. Корректировка наведения осуществляется при помощи использования БПЛА. Отмечается, что атаке подвергаются крупные позиции сил ДНР, которые расположены на прифронтовых территориях.

Предполагается, что изменения тактики могут быть связаны со сменой командования в Минобороны Украины.

Ранее генерал ВСУ заявил, что Украине стоит готовиться к захвату Донбасса. Он отметил, что решить ситуацию при помощи дипломатии может не получиться.