Одним из наиболее защищенных в России регионов является Калининградская область. Она имеет стратегическое значение для РФ, поэтому в случае нападения на нее армии НАТО Москва будет вынуждена применить ядерное оружие против Запада, уверен политический обозреватель Юрий Зверев.

В своем выступлении на конференции «Рубежи России» он пояснил, что Североатлантический альянс давно поглядывает на Калининградскую область, прекрасно зная о значении этого региона для РФ. Вместе с тем он не рискует размещать войска в непосредственной близости от российских границ. К примеру, американская танковая бригада дислоцируется на рубежах между Германией и Польшей. В Варшаве даже шутят по этому поводу, заявляя, что так натовские силы смогут быстрее сбежать в случае атаки со стороны Москвы.

Зверев поясняет, что осторожность Альянса вполне понятна. Он знает, что на территории области находятся российские комплексы С-400, ракеты «Калибр». ОТРК «Искандер», БРК «Бастион» и прочие виды вооружений. Поэтому риски нападения НАТО сведены к минимуму. Если же блок все же рискнет атаковать Калининград, то у России появится достаточный повод для применения ядерного оружия.