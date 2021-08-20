Ангела Меркель не хочет остаться в истории канцлером Германии, потерявшим хорошие отношения с Россией. Также она намеревается попрощаться с президентом РФ Владимиром Путиным, конструктивное сотрудничество с которым длилось долгие годы, рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Он также отметил, что в последнее время появился еще один серьезный повод для встречи канцлера ФРГ и российского президента. Текущие события в Афганистане могут спровоцировать новый миграционный кризис и в этом вопросе Германии без России не обойтись.

«Конечно, Меркель не хочет завершить свое канцлерство тем, что ей придется признать, что Минские соглашения вообще не работали и не работают. Я думаю, что она хочет проложить мостик для своего преемника для того, чтобы по этому мостику можно было бы хотя бы продвигаться», — уверен политолог.

Напомним, что очные переговоры между Путиным и Меркель станут первыми после начала пандемии коронавируса. На них будет обсуждаться целый ряд вопросов сотрудничества между странами, а также имеющиеся локальные проблемы. После визита в Москву Меркель отправится в Киев.