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Киев ожидает прощального визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в надежде на увеличение суммы компенсации из-за сделки по «Северному потоку-2». Однако эти надежды напрасны, уверен немецкий политолог Александр Рар.

Он рассказал, что Украина ничего, кроме злости и обиды у Меркель не вызывает. Канцлер приложила все усилия, чтобы страна пошла путем реформ и преобразований, однако «воз» остался на своем месте. На Украине по-прежнему буйным цветом цветет коррупция, из-за которой инвесторы не торопятся вкладывать в нее деньги. Кроме того, президент Владимир Зеленский неоднократно критиковал Меркель из-за сделки по «Северному потоку-2».

Канцлер посетит Украину с прощальным визитом 22 августа. Рар обращает внимание на то, что буквально на следующий день состоится саммит «Крымской платформы», однако Меркель не планирует его посещать. Единственное, что она может пообещать Киеву – дополнительную поставку вакцины. На деньги Киеву рассчитывать нечего, так как и коррупция, и нежелание исполнять Минские соглашения не очень располагают канцлера к добрым делам.

Политолог предполагает, что сразу после Киева Меркель навестит и Москву, однако официальная информация по этому поводу пока не озвучивалась.

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