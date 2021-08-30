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На протяжении многих десятилетий Соединенные Штаты развивали свой противоракетный «зонтик», который должен был даже в случае ядерной войны защитить страну от ударов со стороны потенциального противника. Однако недавнее заявление министра обороны Сергея Шойгу свело все усилия Вашингтона к нулю.

Политолог Александр Перенджиев напомнил, что на форуме «Армия-2021» глава Минобороны заявил, что конструкторы в настоящий момент работают над обновлением гиперзвуковых ракетных комплексов. Благодаря которому они станут еще быстрее и точнее, а также смогут поражать цели на гораздо большем расстоянии.

Именно это фраза, как и российское гиперзвуковое оружие, полностью обнулила заслуги США в сфере противоракетной обороны.

По словам Перенджиева, у Вашингтона больше не осталось средств противодействия российским ракетам. Они разгоняются до 9 Махов или даже до 27, как боевой блок комплекса «Авангард». Также это оружие способно совершать сложные маневры уже в полете, обходя системы противоракетной и противовоздушной обороны противника.

Одновременно с созданием гиперзвуковых ракет Россия разрабатывает эффективные средства для борьбы с ними. Именно поэтому она находится даже не на один, а на целых два шага впереди. Соединенным Штатам еще догонять и догонять.

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