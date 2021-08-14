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Политолог из Варшавы Анджей Щенсняк сравнил Польшу с Давидом, которая на протяжении длительного времени пытается победить российского «Голиафа» и запретить ему строить «Северный поток-2». Эксперт также заявил, что Соединенные Штаты и Германия предали Киев и разочаровали польские политические элиты.

Щенсняк также отметил, что на борьбу с «Северным потоком-2» Варшаву вдохновили Соединенные Штаты. Именно американские высокопоставленные чиновники постоянно заявляли, что Польша – это «Давид», способный одолеть «Голиафа». А Вашингтон просто выступает в роли помощника.

Именно из-за подобных увещеваний Варшава ринулась на борьбу с газопроводом и оказалась между двух огней. Сейчас из-за сделки между Германией и Соединенными Штатами она бесславно проиграла и потеряла все контакты с обеими сторонами сражения. Кроме того, она понесла крупные политические и экономические потери, которые вряд ли кто-то ей возместит.

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