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Совместные учения Китая и России продемонстрировали мощь обеих стран, а также показали Западу, что если КНР и РФ объединяться, они смогут одолеть любого противника. Впрочем, в США не верят в такой вариант развития событий.

В издании RT International политолог Джулиан Фишер рассказал, что Запад обеспокоен углубляющимся партнерством России и Китая. Но в то же время он все еще считает, что отношения между этими странами можно легко разрушить. Поэтому США сейчас занимаются разработкой стратегии по вбиванию клина между ними.

«Вера в то, что Запад может искусственно поссорить Россию и Китай, – это совсем не путь для выхода из кризиса. Это еще одно отступление к мышлению в стиле холодной войны», – пишет аналитик.

Также Фишер в своей публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишет, что одной из подобных стратегий является «помощь РФ». Соединенные Штаты намереваются «избавить Россию от зависимости от КНР». Однако они не понимают, что подобные действия вряд ли смогут заставить Москву подружиться с Вашингтоном.

По мнению эксперта, шансы на это все же имеются, но только в том случае, если США прекратят свой «крестовый поход» против Москвы. И перестанут общаться с ней с позиции силы. В настоящий же момент все якобы «дружественные» заявления ставят перед собой одну цель – разрушить отношения России с Китаем. Сразу же после этого Вашингтон продолжит давление на Россию или даже усилит его.

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