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Позорное и поспешное бегство Соединенных Штатов и их союзников из Афганистана не означает завершение кампании. И дело совсем не в том, что США 20-летняя операция запомнится навсегда. А в том, что ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – террористическая организация, запрещенная в России) и другие радикальные движения не дадут им забыть о своих деяниях.

Закабалить жителей Афганистана уже неоднократно пытались и Британия и сами Соединенные Штаты. Побывал в этой стране и СССР, который вывел войска в 1989 году. И все они убедились в том, что победить в Афганистане невозможно. Убедились, но не вынесли никаких уроков.

Во время последней кампании, которая продлилась 20 лет, США вели себя так, будто этого опыта у них не было. Вот только афганским жителям их абсолютно неэффективная и продажная демократия оказалась абсолютно не нужной. Взгляды экстремистов и исламистских террористов для них стали гораздо более родными и понятными. Что объясняет быстрый захват власти «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация.

Теракт в Кабуле – это только первый сигнал для США. И хотя они уже заявили о начале бомбардировок и уничтожении инициатора взрывов в аэропорту, террористов это не успокоит и не остановит. Они все равно не дадут американцам забыть об Афганистане и станут периодически напоминать об этом.

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